Patrimoine architectural de Lausanne – La Maison de l'Élysée réaménagée pour 7,3 millions Le Conseil d'État demande un crédit pour y installer ses espaces de réception et des services de l'administration cantonale, après le départ du musée de la photographie.

La Maison et le parc de l'Élysée.

Le Conseil d’État confirme sa volonté de dédier la Maison de l’Élysée à son propre usage et à l’administration cantonale. Il demande un crédit d’ouvrage de 7,3 millions de francs au Grand Conseil pour réaménager ce bâtiment construit en 1780. Les travaux commenceront après le déménagement complet du musée de la photographie dans son nouveau bâtiment, sur le site de Plateforme 10, en automne 2022. Depuis sa naissance, en 1985, ce musée occupait la Maison de l’Élysée, sauf le rez-de-chaussée et une partie du 1er étage réservés au Conseil d’État.

Le départ du musée libérera 1831 m2. Les espaces de réception du Conseil d’État sont aujourd’hui de 697 m2. Après les travaux, le gouvernement disposera de 739 m2 pour lui-même et de 560 m2 pour les bureaux du Service des affaires culturelles et de l’Office des affaires extérieures. Restent 1269 m2 d’espaces communs, de technique et de circulation. Les combles abriteraient un espace polyvalent de 280 m2.

Des collections précieuses

Le gouvernement explique aussi vouloir déposer des collections précieuses du Musée et jardins botaniques cantonaux dans la Maison de l’Élysée. Celles-ci souffrent de mauvaises conditions aujourd’hui à l’avenue de Cour. Ainsi, 130 m2 seraient consacrés à l’herbier vaudois, aux herbiers peints (parmi lesquels celui de Rosalie de Constant) et aux herbiers de plantes séchées, notamment.

De style baroque, la Maison de l’Élysée est classée en note 1 au recensement architectural cantonal. Elle est citée comme un des plus beaux bâtiments lausannois du XVIIIe siècle.

