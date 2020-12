Institutions de santé à Payerne – La maison de naissance retourne à l’hôpital L’aménagement de l’ancienne garderie de Payerne en maison de naissance Ô Nénuphars a été stoppé en raison d’un changement de stratégie de la santé vaudoise. Sébastien Galliker

Prévue dans l’ancienne garderie de Payerne, la maison de naissance Ô Nénuphars recherche désormais des locaux à l’Hôpital intercantonal de la Broye. JEAN-PAUL GUINNARD

Offrir aux mamans broyardes une solution d’accouchement naturelle et peu médicalisée pour la naissance de leur bébé. Tel est le souhait des trois promotrices de la maison de naissance Ô Nénuphars. Mais après avoir cherché un lieu d’accueil dans la Broye fribourgeoise, puis avoir trouvé une solution dans l’ancienne garderie de Payerne, les trois sages-femmes à la tête du projet se tournent désormais vers le site payernois de l’Hôpital intercantonal de la Broye. C’est ce qu’a appris le Conseil communal de Payerne, jeudi.

«Ce n’était pas notre premier choix, mais cela permettra de simplifier les transferts en cas de besoin et donc d’améliorer la sécurité», commente Mélanie Corminbœuf, une des initiatrices, dont le projet a levé 70'000 francs de soutien par crowdfunding. Les donateurs ont été prévenus du changement et peuvent redemander leurs fonds ou les laisser pour l’aménagement du futur emplacement. Ce déménagement fait suite à la nouvelle planification hospitalière en cours au Département vaudois de la santé et de l’action sociale (DSAS), qui pourrait inclure les maisons de naissance dans les institutions de santé.