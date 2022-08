Sociétés locales à Morges – La Maison des Associations a enfin pignon sur rue Après dix ans de recherches, deux étages de l’ancien collège des Jardins ont été mis à disposition de l’organisation bénévole pour les cinq prochaines années. Lucas Philippoz

«C’est une belle reconnaissance qui nous est accordée», s’est réjoui le président de l’organisation Jean-Bernard Thüler (en vert). À ses côtés, de gauche à droite: la syndique Mélanie Wyss, le secrétaire de la MDA Adrien Busch, le municipal Vincent Jaques et la municipale Laetitia Bettex. 24HEURES

C’est la fin d’une décennie de pérégrinations pour la Maison des Associations (MDA), à Morges. Après trois tentatives d’installation mortes dans l’œuf, d’abord du côté de la maison vigneronne, puis de la Bergerie et enfin du collège du Bluard, c’est finalement dans l’ancien collège des Jardins, en plein centre-ville, que l’organisation qui regroupe à ce jour une quarantaine de sociétés locales posera ses bagages. Une convention de prêt à usage pour cinq ans, à compter de ce jeudi, a été signée avec la Municipalité ce lundi après-midi.

«Pour certains de nos membres, le simple fait d’avoir une adresse postale fixe ou un bureau fera une grande différence.» Jean-Bernard Thüler, président de la Maison des Associations et conseiller communal (POP)

«C’est une belle reconnaissance qui nous est accordée, s’est réjoui le président de la MDA et conseiller communal popiste Jean-Bernard Thüler. Nous pouvons enfin aller de l’avant, et il y a du pain sur la planche!» Avant que les associations membres n’investissent les lieux, début 2023, le comité devra notamment délimiter l’affectation des volumes et concilier les besoins de chacun. «Pour certains de nos membres, le simple fait d’avoir une adresse postale fixe ou un bureau fera une grande différence», illustre le président. À noter que plusieurs associations morgiennes utilisent déjà le bâtiment, à l’instar de la section locale de Pro Vélo.

Surface décuplée

La Maison des Associations occupera gratuitement les deux étages supérieurs du bâtiment, dont quatre anciennes salles de classe et un bureau, pour une superficie totale de 350 mètres carrés environ. Soit dix fois plus que le local sans fenêtres ni eau courante qu’elle occupait jusqu’à présent. Comme pour s’excuser du nombre d’années nécessaires à trouver une solution adéquate, la Ville offrira les charges usuelles (eau, électricité…) pour l’année à venir. Ce sont néanmoins des municipaux satisfaits qui se sont présentés à la presse, ce lundi: «Nous sommes très heureux de voir ce dossier aboutir positivement», a résumé le municipal Vincent Jaques.

L’accord inclut quatre salles de classe, deux salles de dégagement et un bureau. Jean-Paul Guinnard.

La syndique Mélanie Wyss a quant à elle parlé d’un «projet pionnier» et «d’un rêve de longue date qui commence à se matérialiser». Grâce à ce nouveau lieu dédié, l’Exécutif et la MDA entendent «développer des synergies» et renforcer les liens avec le grand public. Les locaux devront être occupés en priorité par des sociétés locales à but non lucratif. Mais «une petite part de location» pour des tiers n’est pas exclue, précise le président Jean-Bernard Thüler, afin de couvrir les frais de fonctionnement. Un premier bilan sera d’ailleurs tiré dans un an.

À moyen terme, le rez-de-chaussée de l’ancien collège devrait lui aussi être attribué à la Maison des Associations, a précisé la municipale Laetitia Bettex. Le restaurant scolaire qui s’y trouve actuellement déménagerait alors au collège du Bluard, dont l’offre parascolaire serait étendue.

