Rebondissement à Morges – La Maison des Associations en a marre d’attendre son toit L’organisation, qui représente quelque 40 associations, demande des locaux depuis plusieurs années. Si une solution semble se dessiner, le comité est «las». Raphaël Cand

Les animateurs de la Maison des Associations Jean-Bernard Thüler et Adrien Busch, ici devant le Collège du Bluard, se lassent d’une situation qui traîne en longueur à leurs yeux. Patrick Martin

Nouveau rebondissement pour la Maison des Associations. Après avoir entrevu son avenir dans les locaux de la Bergerie – aujourd’hui détruite – puis dans ceux de l’ancien Collège du Bluard qui semblaient lui être promis, c’est désormais à l’ancienne école des Jardins que l’organisation faîtière pourrait prendre ses quartiers.

«On est à bout touchant, mais on porte ce dossier depuis une dizaine d’années, plusieurs lieux ont été évoqués et on ne sait plus si on se fait balader ou pas, déclare le vice-président Jean-Bernard Thüler. Heureusement, le projet aux Jardins génère un certain enthousiasme au sein des associations et on a tout de même l’impression que la Municipalité a envie qu’il voie le jour.»