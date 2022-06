Tourisme nord-vaudois – La Maison des Terroirs obtient un sursis de six mois Endettée, cette vitrine touristique régionale vit au régime minceur. Le temps que l’Association pour le développement du Nord vaudois cherche une solution. Frédéric Ravussin

La Maison des Terroirs vit des moments difficiles. MICHEL DUPERREX – A

Malade, la Maison des Terroirs de Grandson a-t-elle fait un pas vers la guérison? Ses membres ont en tout cas donné le signal qu’ils croyaient encore en la rémission de ce lieu d’accueil et de promotion fondé en 2007. Jeudi soir, ils ont accepté de laisser vivre six mois de plus un patient en état stationnaire, le temps que l’Association pour le développement du Nord vaudois (ADNV) se penche sur son cas afin de tenter de le remettre sur pied.