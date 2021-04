Occupation du Mormont – La maison des zadistes rasée en catimini était amiantée Holcim s’est dépêché de détruire l’ancienne maison des zadistes, sans en référer au Canton ou à la Commune. Une maison de 1970, qu’il a fallu désamianter en urgence. Erwan Le Bec

Quasi plus de trace de l’occupation de la ZAD. Le terrain a été nettoyé après l’évacuation, par la police, des activistes. Il est désormais interdit que quitter la route balisée. Ici l’emplacement de la maison qui a été rasée par Holcim, avec un avertissement pour présence d’amiante. CHRISTIAN BRUN

Le dossier de la maison de la Birette, sur le plateau du Mormont, s’alourdit. Cette ancienne maison de vacances de 1970, abandonnée, décrétée insalubre et illégalement transformée par les zadistes, ces militants opposés à l’extension de la carrière, en ultime fief de résistance face aux forces de l’ordre. Le cimentier Holcim s’est empressé de la raser le Vendredi-Saint, sans demander aucune autorisation au préalable.

Le hic, c’est que dans cette maison, il n’y avait pas seulement des restes de boulgour, des drapeaux altermondialistes et les souvenirs de la première «zone à défendre» de Suisse. Il y avait aussi de l’amiante, a appris «24 heures».

Au lendemain de l’évacuation de la ZAD du Mormont, la maison portait encore les souvenirs de la lutte des militants. Jean-Paul Guinnard

En temps normal et pour tout un chacun, c’est une fastidieuse procédure qui comprend l’élaboration d’un rapport de diagnostic qui doit être joint au dossier de mise à l’enquête examiné par le Canton, puis par la Municipalité, de travaux mandatés à une entreprise agréée, travaux eux-mêmes suivis par la Municipalité, qui doit pouvoir les arrêter en cas de risques pour la santé. S’y ajoutent un contrôle administratif et qualitatif, une mise à jour du rapport, un justificatif du mandataire et des taxes d’élimination, le cas échéant, dans des décharges agréées.

Il y a bel et bien un diagnostic préalable, rassure Holcim. La maison de vacances avait fait l’objet d’une étude préliminaire en 2019. Les travaux ont été annoncés à la Suva, qui a donné son accord. Un rapport amiante a été rédigé suite aux travaux. C’est une entreprise habilitée qui est intervenue, la veille de la destruction de l’édifice, afin de le désamianter. Une autre entreprise s’est chargée de l’évacuation des matériaux en question.

Holcim a-t-il respecté la procédure en toute légalité? C’est ce que l’enquête interne, lancée par le Canton la semaine dernière, devra déterminer. Le Service du développement territorial rappelle qu’il n’est pas exceptionnel de voir des régularisations se faire a posteriori, avec un examen de tous les services concernés, les éventuels manquements pouvant se solder par une amende allant jusqu’à plusieurs dizaines de milliers de francs. Dans le cas de l’amiante de la maison du Mormont, les spécialistes de la Direction générale des immeubles et du patrimoine examineront notamment si la santé de travailleurs ou de tiers a été mise en danger.

Maison emblématique

Ironie de l’histoire, cette petite maison, bien avant de devenir l’épicentre de la lutte de militants contre l’industrie du ciment, avait provoqué l’un des premiers débats sur l’aménagement du territoire en 1970. À l’époque, la «Feuille d’Avis de Lausanne» s’insurgeait contre cette résidence secondaire construite à la barbe des autorités locales, à l’heure où la protection du Mormont en était à ses débuts.

