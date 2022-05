«Un patrimoine essentiel» – La Maison du Peuple de Renens: 100 ans de réunions Parmi les dernières du genre en Suisse, cette coopérative reste un lieu de rencontre pour les associations locales, tout en cherchant à se renouveler. Chloé Din

La Maison du Peuple autrefois (l’image d’archive n’est pas datée). Elle est toujours active, au 6 de la rue de Crissieré. Archives de la Ville de Renens

«À partir des années 1930, il y a eu jusqu’à 40 maisons du peuple en Suisse et une quinzaine en Suisse romande. Aujourd’hui, il n’en reste plus que celles de Renens et de Lausanne!» Antonio da Cunha a un petit accent de fierté quand il parle de la Maison du Peuple de Renens, qui fête 100 ans cette année.

Il souligne qu'en un siècle ce lieu de réunion n'a jamais cessé de fonctionner sur le modèle de la coopérative, tout en restant essentiel pour le patrimoine et pour le tissu associatif local. Il en sait quelque chose: il en assume la présidence depuis quelques années, tout en étant secrétaire du Forum des associations de Renens et président de la Fédération des associations portugaises de Suisse.

«Elle est un instrument essentiel de la sociabilité à Renens.» Antonio da Cunha, président de la coopérative de la Maison du Peuple de Renens

La Maison du Peuple est née avec le cœur à gauche en 1922, lorsque des syndicalistes et politiciens décident d’acheter l’Hôtel du Mont-Blanc pour offrir un lieu à leurs réunions – qui n’étaient pas toujours bienvenues partout. Un siècle plus tard, la belle bâtisse n’échappe pas au regard quand on remonte la rue de Crissier depuis la gare. La faute peut-être à ses murs rouges.

Renouvellement en vue

«Aujourd’hui encore, un grand nombre d’associations n’ont pas d’autre lieu de réunion à elles, alors que c’est un instrument essentiel de la sociabilité à Renens», souligne Antonio Da Cunha. En cent ans, la coopérative a vécu des hauts et des bas, mais elle compte aujourd’hui 130 membres – associations, petites entreprises et particuliers – et a accueilli 470 événements l’an dernier dans ses deux salles de réunion.

«La Maison est à un tournant, estime néanmoins Antonio Da Cunha. Nous devons à la fois pérenniser son rôle actuel, élaborer un projet de rénovation d’ensemble et dynamiser sa fonction dans le débat public afin de rajeunir l’usage de ses locaux.» Par exemple, le bâtiment, propriété de la coopérative, comprend notamment treize chambres individuelles qui servent de logement d’urgence pour les services sociaux. «Elles pourraient être requalifiées pour accueillir aussi des étudiants et des personnes âgées», imagine Antonio Da Cunha.

«Nous avons aussi une réflexion sur l’avenir de l’espace que nous louons à un restaurant au rez-de-chaussée, avec le souhait d’en faire un lieu à vocation plus socioculturelle et plus proche de notre identité collective», glisse-t-il encore. Les célébrations du centenaire de la Maison du Peuple, ce samedi 21 mai, seront l’occasion de mener ces réflexions, notamment à travers un débat et des ateliers participatifs.

