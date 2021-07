Patrimoine lausannois – La Maison Mercier ou l’essor du quartier du Flon Financé par Jean-Jacques Mercier-Marcel et dessiné par l’architecte Francis Isoz, l’édifice assied la réussite du promoteur. Lise Bourgeois

L’édifice compte dix niveaux, dont seuls six sont visibles depuis le Grand-Chêne. Jeremy Bierer

Sélectionnée par les auteurs du recueil «Lausanne – Banques, Bureaux et Commerces», la Maison Mercier construite dès 1898 fait partie de ces bâtiments lausannois familiers à (re)découvrir. Érigée depuis le Flon, elle finit sa course verticale à la hauteur du Grand-Chêne, qu’elle domine de six étages.

Façonnée dans le style architectural éclectique prisé à la fin du XIXe, elle se distingue par un relief chargé dans ses façades de pierre de taille. Des motifs médiévaux y côtoient des éléments Renaissance.

Plusieurs Merciers

À Lausanne, la famille Mercier a donné son nom à plusieurs endroits comme la délicieuse promenade Jean-Jacques Mercier (1910) ou l’avenue du même nom. Ces attributions ne renvoient cependant pas toutes à la même personne.