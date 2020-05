Télétravail: à qui les frais? – La maison, un bureau pas comme les autres Travailler chez soi peut générer des coûts. Les employeurs doivent-ils les prendre en charge? Réponses d’hommes de loi. Boris Senff

Le télétravail peut susciter des coûts divers pour l’employé, notamment pour celui qui ne veut pas transiger sur le confort bureautique. AFP

La crise du coronavirus a permis au télétravail de réaliser une percée inédite. Mais cette avancée que certains pensent désormais durable pose aussi certaines questions quant à la mise en œuvre de ce rapport entre employeurs et employés. Dans sa dernière édition, la «SonntagsZeitung» exhumait un jugement du Tribunal fédéral d’avril dernier qui prescrivait le droit à une indemnité d’un ancien employé contraint de travailler à domicile pour une fiduciaire (notre édition du 25 mai). Après plus de deux mois de semi-confinement pendant lequel de très nombreux salariés ont œuvré en home office, cette décision pourrait-elle faire jurisprudence et inciter les employés à demander des dédommagements?