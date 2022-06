Les femmes accouchent de plus en plus tard en Suisse, indique jeudi l’OFS. Le nombre de naissances a augmenté en 2021.

Les femmes mettent leur premier enfant au monde toujours plus tard. Les trois quarts des mamans des 89’600 bébés, nés en Suisse l'an dernier, avaient plus de 30 ans.

Pour 71% des naissances, les mères avaient entre 30 et 40 ans, a indiqué Fabienne Rausa, de la section Démographie et migration de l’OFS, à Keystone-ATS. Les deuxièmes naissances et les naissances suivantes ont augmenté plus fortement que les premières.