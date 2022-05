Des centaines de personnes venant de plusieurs cantons et de l’étranger s’étaient rassemblées dès mercredi soir dans la Broye pour une fête sauvage.

La majorité des fêtards qui se sont rendus à Montagny-les-Monts (FR) pour une rave sauvage ont quitté les lieux. La police, qui était intervenue en nombre jeudi, était toujours sur place vendredi matin pour s’assurer de la remise en état des lieux.

Vers 22h, la plupart des personnes avaient quitté les lieux, a indiqué vendredi matin à Keystone-ATS Martial Pugin, chef de la communication à la police cantonale fribourgeoise.

Et d’ajouter que la police a «gardé le site sous surveillance» durant la nuit et veillera à ce que les quelques dizaines de personnes encore présentes, dont les organisateurs, démontent les infrastructures mises en place et remettent le site en état. Il précise que les personnes qui n’étaient pas en état de quitter les lieux ont été autorisées à passer la nuit sur place.