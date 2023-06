Sondage sur le pouvoir d’achat – La majorité des Suisses n’a pas peur des hausses de loyer Derrière les indétrônables coûts de la santé, c’est le prix du caddie de courses, plus que celui du logement, qui préoccupe la population. Florent Quiquerez

Les Suisses sont sereins face aux hausses de loyers, mais dans les villes (ici Genève), les habitants sont un peu plus préoccupés que dans les campagnes. Keystone

Frappés par le renchérissement, les Suisses voient de plus en plus de prix grimper et ce, dans plusieurs domaines. Mais qu’est-ce qui les inquiète le plus? Pour répondre à cette question, Tamedia (éditeur de ce journal) a mené l’enquête. Les résultats du sondage débouchent d’abord sur une réponse fortement attendue, mais réservent ensuite quelques surprises. Explications.

La «banalité», si on ose l’appeler comme ça, c’est la première place des primes maladie. La hausse des coûts de la santé est citée par 52% des personnes interrogées. C’est le souci numéro un des Suisses, quels que soient leur sexe, leur âge, leur formation ou leur lieu de résidence.

Ce qui surprend, c’est la place du logement dans cette enquête. Il n’est cité que par 12% des sondés. Et termine à la troisième place, à égalité avec la hausse des coûts de l’énergie. Les produits d’alimentation sont seconds à 13%. Cinquième, les prix liés à la mobilité, comme celui des transports publics ou du carburant.

Le soufflé pourrait retomber

Si ce faible résultat du logement étonne, c’est que le sondage a eu lieu après la hausse du taux d’intérêt de référence, qui pourrait faire augmenter les loyers de 3%.

Dans le détail, on voit cependant que cette question inquiète davantage les villes (18%) que les campagnes (8%). Davantage aussi les jeunes (20% chez les 18-34 ans) que les aînés (7% chez les plus de 65 ans).

Alors qu’on percevait le logement comme un possible thème de campagne pour les élections fédérales, le soufflé pourrait retomber. Même au sein des électorats de gauche, la problématique peine à prendre. Seuls 17% des sympathisants socialistes et 16% des Verts se disent préoccupés par la hausse des loyers.

Florent Quiquerez est journaliste à la rubrique Suisse depuis 2015. Spécialisé en politique, il couvre avant tout l'actualité fédérale. Auparavant, il a travaillé comme correspondant parlementaire pour les Radios Régionales Romandes. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.