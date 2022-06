Élection municipale à Chardonne – La majorité du syndic à nouveau dans le viseur du PLR Forte de trois sièges à la Municipalité, la formation Chardonne sans parti (CSP) devra encore se battre pour conserver ses acquis. Rémy Brousoz

À Chardonne, la compétition ne sera pas que sportive le 10 juillet prochain. En plus d’accueillir le passage du Tour de France, le village vivra une élection à la Municipalité. Florian Cella/24Heures

Il a déjà tenté sa chance. À cinq reprises, même. «J’ai souvent été à la limite de passer», sourit le libéral-radical Pierre-Alain Maïkoff. Une fois de plus, l’opiniâtre entrepreneur se retrouve à quelques pas de la table municipale de Chardonne. Et c’est à nouveau la population qui décidera s’il peut enfin s’y asseoir. Le 10 juillet prochain, les votants choisiront entre lui et Baptiste Marmy, candidat de Chardonne sans parti (CSP). L’enjeu de ce duel? Le fauteuil de Jean-Luc Ducret, élu CSP démissionnaire.