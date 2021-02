Escroqueries à l’assurance – La maman fraudeuse écope d’une peine ferme Une quadragénaire écope de 30 mois de privation de liberté, dont 6 ferme, pour escroquerie par métier et dénonciation calomnieuse. Elle devra aussi se soigner. Flavienne Wahli Di Matteo

La Cour correctionnelle de Lausanne a estimé que la mère de famille n’avait été motivée que par l’appât du gain en se lançant «dans des escroqueries sur le mode industriel». (MEYLAN ODILE/EDIPRESSE) VQ

«C’est une manière de faire pas habituelle, mais la personnalité de la prévenue est particulière», avertit le premier président Pierre Bruttin à l’heure du verdict. Difficile pour sa Cour correctionnelle d’appliquer un standard au couple déconcertant qu’il a jugé mercredi.

Elle, maman aux attitudes de fillette, dont le tribunal retient qu’elle a dysfonctionné durant plus de dix ans en montant des escroqueries rocambolesques, allant jusqu’à inventer son enlèvement pour accabler son ex («24 heures» de mardi et mercredi).

Lui, un retraité couvant du regard la mère de ses enfants, dont les juges estiment qu’il «n’a pas aidé son épouse dans la fuite en avant dans la délinquance. Il ne pouvait ignorer son activité délictueuse, en tout cas pas à ce point.»