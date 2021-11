Controverse à Genève – La manifestation anti-Zemmour s’organise

Conférence controversée – La manifestation anti-Zemmour s’organise Une réunion tenue vendredi a arrêté le principe d’une protestation publique. Les partis de gauche ont donné leur accord. La Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS) est consultée. Marc Bretton

Eric Zemmour devrait être à Genève le 24 novembre. AFP

La venue à Genève, le 24 novembre, du polémiste d’extrême droite et candidat potentiel à l’élection présidentielle française Eric Zemmour, pour un dialogue avec l’avocat Me Marc Bonnant à l’invitation de l’association Convergences, ne devrait pas passer inaperçue. Vendredi soir, le principe d’une contre-manifestation a été arrêté par diverses associations proches de la gauche radicale. Les syndicats et partis de gauche ont été approchés, l’objectif étant de constituer le regroupement le plus large possible.