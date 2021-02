Covid et commerce de détail – La Marelle refuse la vente en ligne pour ne pas se renier S’ils veulent un jouet, les clients du magasin lausannois devront écrire ou téléphoner. Romaric Haddou

Malgré le contexte, Samuel Saffore garde le sourire. Ses clients apprécient qu’il ne cède pas à la vente en ligne. Patrick Martin

Surtout pas le Click & Collect. Récupérer une commande au magasin, volontiers, mais la passer en un clic, sûrement pas. Rue de la Mercerie, à Lausanne, dans un antre qui sent bon le bois et l’insouciance, le patron Samuel Saffore est catégorique: pandémie ou pas, La Marelle ne cédera pas à la vente en ligne. «Ma démarche répond à des principes que j’essaie aussi d’appliquer en temps de crise. Je ne m’adresse pas à des consommateurs mais à des clients et à des enfants. Ma clientèle n’est pas toujours connectée et ne veut pas entrer dans une relation digitale.» Il aime prendre du temps pour présenter un jouet par mail, par téléphone, voire en visioconférence, mais refuse le catalogue web. «En ligne, tout le monde vend les mêmes produits avec des images et une description fournies par le fabricant. Je suis à l’opposé de ça.»