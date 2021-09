Monde de la mode – La marque Saint Laurent n’utilisera plus de fourrure Après les marques Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta et Alexander McQueen, c’est désormais tout le groupe Kering qui arrêtera d’utiliser de la fourrure animale.

Saint Laurent et Brioni, renonceront à la fourrure à compter des collections de l’automne 2022 (photo d’illustration). AFP

Les deux dernières marques du groupe de luxe Kering à utiliser de la fourrure animale, Saint Laurent et Brioni, y renonceront à compter des collections de l’automne 2022, a annoncé le groupe vendredi, un cap qui avait déjà été franchi par les griffes Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta et Alexander McQueen.

Lire également: La fausse fourrure, nouveau luxe durable?

Précurseur au sein du groupe, Gucci avait annoncé en octobre 2017 arrêter l’utilisation de la fourrure à partir des collections printemps-été 2018, rejoint ensuite par Balenciaga, Bottega Veneta et Alexander McQueen.

Depuis plusieurs années, de nombreuses marques de luxe dont des géants comme Chanel se sont détournées de la fourrure.

Seuls Brioni et Saint Laurent n’avaient pas franchi le pas chez Kering, conduisant l’organisation de défense de la cause animale Peta à manifester le 10 mars devant la boutique Saint Laurent de l’avenue Montaigne à Paris, après les protestations exprimées sur les réseaux sociaux à propos d’une publicité où le mannequin Kate Moss posait dans une veste en renard.

Pétion de Peta

Une pétition de Peta demandait à Saint Laurent et Brioni de «rejoindre les centaines d’autres créateurs et enseignes – dont Armani, Burberry, Chanel, Gucci, Macy’s, Michael Kors, Prada et Versace – qui refusent désormais de vendre des vêtements ou accessoires en fourrure».

Marie-Claire Daveu, directrice du développement durable de Kering, explique à l’AFP: «Nous considérons qu’abattre des animaux qui ne seront pas mangés strictement pour utiliser leur fourrure ne correspond pas au luxe moderne, qui doit être éthique, en phase avec son époque et les questions de société».

Quant aux «standards liés au bien-être animal» publiés par le groupe en 2019, ils «continueront d’être rigoureusement appliqués, s’agissant des autres fibres et matières animales», dit-elle. «Dans le luxe on est influenceur, on lance les tendances, donc on considère que cela fait partie de notre responsabilité de faire avancer les choses».

«Charte du bien-être animal»

De son côté, le concurrent LVMH indique à l’AFP «laisser à (ses) maisons la possibilité de continuer à utiliser de la fourrure afin d’offrir à (ses) clients qui souhaitent en porter des produits réalisés de la façon la plus éthique et la plus responsable possible». Il précise avoir banni les fourrures «d’espèces en danger». Une «charte du bien-être animal» encadre les approvisionnements du groupe, qui vise une «traçabilité sur 100%» de ses filières «d’ici à 2026».

Face aux pressions d’associations de protection des animaux et aux considérations éthiques d’une part croissante des consommateurs, de grandes maisons de couture, mais aussi de prêt-à-porter (Burberry, DKNY) ont renoncé ces dernières années à la fourrure animale.

La chaîne américaine de grands magasins Macy’s a cessé d’en vendre début 2021 et la marque Canada Goose, connue pour ses blousons en plumes d’oie à la capuche ornée de fourrure de coyote, cessera d’en fabriquer d’ici fin 2022.

