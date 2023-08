Un été au zénith (36/41) – La marque suisse de lunettes Viu s’est fait une place au soleil Le succès de la start-up zurichoise repose sur un modèle d’affaires innovant, un rapport de proximité avec sa clientèle et aussi sur la vente de lunettes de soleil. Catherine Cochard

En guise de comité d’accueil, une centaine de paires de solaires alignées sur un bureau vous fixent. Nous sommes à Zurich, dans le laboratoire de design des lunettes Viu. C’est ici que naissent – et périssent – les idées et les formes des modèles. Du lot qu’on a sous les yeux, seules quelques-unes ont vu le jour. Les autres sont restées à l’état de prototype.

«On ne cherche pas toujours à créer une nouvelle monture, mais on teste les matières et les techniques», commente Fabrice Aeberhard, directeur artistique et cofondateur de la start-up avec Kilian Wagner, le PDG, et Peter Kaeser, le chef des opérations. «Ici, on essayait de mettre au point un système intégré à la branche pour fixer le cordon, explique le DA en triturant l’accessoire. Nous n’avons pas gardé cette idée, nos clients n’en voulaient pas.»

Ce qui permet à Viu d’être si bien à l’écoute de sa clientèle, c’est l’absence d’intermédiaires, l’entreprise contrôlant l’ensemble de la chaîne de valeur, de la conception à la vente en boutique ou en ligne, en passant par la production des lunettes. Les clients de l’opticien-lunettier ont 35 ans en moyenne et sont à 70% des femmes et 30% des hommes. Chacune des 50 boutiques que possède la marque entre l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse offre la possibilité de passer des tests de vue et de commander les verres corrigés adaptés.

Acétate, titane ou impression 3D

Chaque paire de lunettes, optiques ou solaires, est faite à la main. Les montures en acétate sont produites en Italie, celles en titane au Japon et celles en 3D sont imprimées en Belgique. Les verres sont fabriqués en Suisse et en Allemagne. «Notre modèle de vente directe aux consommateurs nous permet d’offrir des produits de haute qualité à un prix très raisonnable, soit à partir de 215 francs pour une monture optique, verres correcteurs compris», ajoute Kilian Wagner.

«Aujourd’hui, 90% des lunettes du marché sont vendues off line.» Peter Kaeser

Pourtant, lorsque la marque est lancée en 2013, son business model n’est pas celui-ci. «Nous voulions tout faire on line et nous passer de boutiques», indique Kilian Wagner. Mais très vite, le trio se rend compte que le tout virtuel ne convient pas à ses produits. «Les clients veulent pouvoir toucher les lunettes, les essayer et se faire conseiller, résume Peter Kaeser. Aujourd’hui, 90% des lunettes du marché sont vendues off line.»

Comment bien choisir ses lunettes de soleil Dans le livre de Michel Dalloni*, le journaliste français spécialiste du style Marc Beaugé dit: «Les solaires, c’est comme la barbe. C’est la revanche des moches, ça va à tout le monde». Néanmoins, certaines montures s’accordent mieux à certains visages. Conseils. Visage rond: Des montures rectangulaires, plus larges que votre visage, pour l’affiner. Visage carré: Des montures arrondies ou ovales, aux bords légèrement courbés, pour adoucir les traits anguleux. Visage ovale: Quasi tous les styles vont, pour autant de ne pas choisir des solaires plus larges que la partie la plus large de son minois. Visage en forme de cœur: Des montures légèrement plus larges vers le bas pour contrebalancer visuellement. À éviter: les montures trop épaisses sur le haut. Visage rectangulaire: Les montures rondes ou ovales adoucissent les angles. On optera pour des lunettes qui ajoutent à la largeur du visage, et on évitera les montures étroites. Enfin, quelle que soit la forme de votre visage, on s’assurera que les lunettes de soleil offrent une protection à 100% contre les rayons UVA et UVB. *Michel Dalloni, «Lunettes noires», Éd. La Tengo, 2021, 176 pages

Dès ses débuts, la marque a aussi misé sur le potentiel des lunettes de soleil estampillées Viu, aux verres corrigés ou non. «Entre mars et septembre, nous en vendons autant que des paires pour la vue», relève Kilian Wagner. En plus des boutiques en nom propre, les solaires sont aussi disponibles dans des points de vente comme Bon Génie ou PKZ.

Distinction silencieuse

Kilian et Peter se sont connus durant leurs études en management à l’Université de Saint-Gall. Quant à Fabrice, il a été formé au design industriel, a conçu de gros objets comme des yachts et des bateaux avant de créer sa propre ligne de solaires, Desire, qui n’existe plus aujourd’hui. Il fait également partie des créatifs qui ont lancé, en 2008, les sacs et accessoires Qwstion.

En imaginant les contours des boutiques et des modèles Viu, il s’est inspiré d’Aesop, la marque de produits pour le visage, les cheveux, le corps et la maison. «Depuis quelques années, une certaine partie des consommateurs se tournent vers un luxe «silencieux» ou «calme» (ndlr: «quiet luxury»), développe le DA. On se débarrasse du clinquant et du branding outrancier, pour ne garder que l’essentiel. C’est cette direction que nous suivons depuis le début.»

Les trois lettres VIU qui forment le logo de la marque ne sont pas visibles lorsque les lunettes sont portées puisqu’elles se trouvent à l’intérieur des branches. «On a enlevé le superflu. Le U n’est même pas entièrement tracé.» Mais ceux qui savent, savent. Le manque d’éléments distinctifs agit justement comme une distinction.

La start-up, qui ne communique pas ses résultats, emploie actuellement 350 personnes pour 700’000 clients et plus de 100’000 paires vendues annuellement. «Dans les années à venir, nous aimerions doubler notre production», ajoute Kilian Wagner.

Les lunettes noires, un marqueur social Journaliste indépendant et ancien directeur de la rédaction de L’Équipe, Michel Dalloni écrit pour «Le Monde», «Le Parisien», «Cycle! magazine» ou la revue «Schnock». En 2021, il a publié «Lunettes noires»*, un livre qui raconte l’histoire technique, industrielle, économique, stylistique et sociologique de l’accessoire. «Je ne suis ni collectionneur, mais j’aime beaucoup les objets du quotidien, qu’on utilise sans trop savoir d’où ils viennent, commente l’auteur au téléphone. L’histoire de la lunette de soleil raconte à sa manière notre civilisation du loisir.» Et le goût pour la distinction sociale. «En permettant de dissimuler le regard et de se rendre illisible, cet objet signe une indépendance de ton et d’esprit. Mettre ses lunettes de soleil, c’est faire comme on veut.» Néron le précurseur Une des premières mentions d’un dispositif permettant de voir sans être ébloui se trouve dans un texte de Pline l’Ancien qui évoquait l’empereur Néron regardant à travers des émeraudes le spectacle des gladiateurs se battant sous un soleil de plomb. Quant aux Inuits de l’an mil, ils se façonnaient des iggaak, un bandeau concave en bois de renne muni de deux fentes horizontales. Puis, au XIIe siècle en Chine, on crée des «bésicles à branches, dotées de lentilles teintées» pour les magistrats «ulcérés à l’idée que les justiciables puissent lire une émotion dans leur regard à l’heure du verdict». Le livre de Michel Dalloni revient également sur la genèse des marques et modèles emblématiques, comme la Wayfarer et l’Aviator de Ray-Ban ou les 649 et 714 de Persol. Il explique comment la solaire est passée d’un outil militaire à un symbole de la pop culture, servant autant à masquer qu’à révéler un train de vie rock’n’roll. «C’est à l’origine un objet thérapeutique qui sert à se protéger du soleil quand on fait la guerre, qu’on travaille en altitude ou qu’on vit sur la neige, voire la glace. L’outil est alors technique et pointu, pas du tout universel comme il va le devenir.» Deux éléments contribuent à démocratiser les solaires. «Elles vont accompagner l’avènement de la société des loisirs et une vision hédoniste de la vie, en été mais aussi en hiver puisqu’elles sont indispensables pour skier. Elles deviennent alors un marqueur social: on en porte quand on a les moyens de partir en vacances…» Puis, l’industrie du luxe s’en empare et fait de l’objet un accessoire de prestige, comme un sac à main ou des chaussures. «C’est un produit d’appel. On paie bien sûr la griffe, les lunettes de soleil de marque n’ayant fondamentalement rien à envier à celles vendues en grandes surfaces pour quelques dizaines de francs. Mais sans être très riche ni puissant, on peut se payer la même paire que celle portée par les stars ou les hommes politiques. C’est très flatteur pour l’acheteur et commercialement redoutable.» *Michel Dalloni, «Lunettes noires», Éd. La Tengo, 2021, 176 pages

