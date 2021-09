Portrait de Valérie Despont – La marraine des Afghans a l’asile joyeux L’enseignante d’arts visuels relie de jeunes primo-arrivants et des gens d’ici, qui les aident à trouver une place dans notre société. Cécile Collet

L’intérieur lausannois de Valérie Despont, active dans l’association Nela pour le parrainage de jeunes issus de la migration, est un petit musée d’humanité. Olivier Vogelsang

Valérie Despont déteste le mot «migrants», qui «réduit ces personnes à ce qu’elles ont été». Ce qui l’intéresse, c’est ce qu’elles vont devenir dans la société qui les accueille.

Depuis 2017, et l’accueil de son «fils aîné» Mostafa, l’enseignante d’arts visuels s’emploie à mettre en lien des primo-arrivants et des marraines et parrains d’ici. Elle narre ces rencontres dans un livre. Un spectacle tiré de «Mots et merveilles, après la route» (Éd. Antipodes) se jouera dès le 24 septembre à Denens puis tournera dans le canton.