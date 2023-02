Drôles d’ustensiles – La maryse, un outil à l’histoire légendaire Décryptage des ustensiles de cuisine qui portent bien leur drôle de nom. Cécile Collet

Les maryses sont aujourd’hui souvent produites en silicone. Getty Images/iStockphoto

Tout amateur de pâtisserie aura un jour tenu en main une maryse. Cette spatule souple au bout rectangulaire et caoutchouté n’a pas de pareil pour racler les culs-de-poule (voir chronique précédente) et autres récipients, et récupérer les infimes fragments d’une préparation prête à être enfournée.