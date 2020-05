Le Matin Dimanche – La maternité chez les animaux Pas de collier de nouilles pour ces mamans-là. Mais comment les femelles endossent-elles leur rôle maternel dans le règne animal? Geneviève Comby

Les femelles orangs-outans allaitent plus longtemps que n’importe quel autre primate, parfois pendant huit ans. Getty Images/iStockphoto

Un grand patchwork de comportements qui parfois nous rappellent les nôtres et parfois nous surprennent, voilà à quoi ressemble la maternité chez les animaux. Dès la fécondation et la gestation, les mécanismes varient énormément selon les espèces, mais une fois devenues mères, les femelles s’y prennent aussi très différemment. Il y a celles qui se dévouent corps et âme à leur progéniture, celles qui optent pour une forme parentalité partagée ou encore celles qui font de leurs petits des Tanguy en puissance. Petit tour d’horizon.