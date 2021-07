Boom des naissances – La maternité de Morges fermée pendant des heures La structure a fait face à un afflux massif de parturientes samedi 17 juillet. Marie Nicollier

À l’hôpital de Morges, le nombre de naissances a sensiblement augmenté depuis le début de l’année. Laurianne Aeby pour l’EHC

Confrontée à un afflux massif de femmes sur le point d’accoucher, la maternité de Morges a dû fermer ses portes entre 9 h et 16 h, samedi 17 juillet.

«Ce sont des situations qui peuvent arriver une ou deux fois par année.» Valérie Klein, directrice adjointe des soins à l’hôpital de Morges

«Nous avons temporairement fermé – en concertation et coordination avec nos partenaires de la région (le CHUV notamment) – car nous avons dû faire face à une arrivée massive de parturientes», indique Florence Renggli, responsable de la communication de l’Ensemble hospitalier de La Côte. «Il y en avait six en travail samedi; toutes nos salles étaient occupées et il y avait encore deux dames en attente, détaille Valérie Klein, directrice adjointe des soins à l’Hôpital de Morges. Cette décision a été prise pour permettre d’accoucher ces femmes en toute sécurité.»

Étrange boom

«Ce sont des situations qui arrivent régulièrement puisque l’on ne peut pas prévoir toutes les naissances», relève le CHUV. Du côté de Morges, Valérie Klein évoque une fréquence «d’une ou deux fois par an. C’est la deuxième fois cette année». Lorsque les taux d’occupation des salles d’accouchement augmentent, les maternités de la région s’appellent pour savoir quelles sont les places disponibles en vue de transférer des patientes, si le besoin s’en fait sentir. Cela n’a été nécessaire, finalement, le week-end dernier.

Rappelons que l’Hôpital de Morges assiste à un boom des naissances depuis le début de l’année («24 heures» du 9 juillet). La maternité comptabilise 816 accouchements, soit 87 de plus que l’an dernier à la même date. La maternité de l’hôpital de Nyon fait face elle aussi à une augmentation de l’activité.

En matière d’évolution de la courbe des naissances, La Côte fait figure d’exception. Au niveau suisse comme dans le reste du monde, la tendance est à la baisse depuis les débuts de la pandémie (27’977 naissances en Suisse de janvier à avril 2020, contre 26’530 durant les quatre premiers mois de 2021, soit une baisse de 5,5%). À Taïwan ou en Espagne, le nombre de nouveau-nés a chuté plus drastiquement: environ –20% en janvier 2021 par rapport à l’année précédente.

