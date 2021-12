Hôpital intercantonal de la Broye – La maternité de Payerne devient «Amie des papas» Réalisant plus de 600 accouchements par an, la maternité broyarde est la première du pays à décrocher ce label. Sébastien Galliker

Jérémy Prudent est l’un des premiers Broyards à avoir bénéficié de la maternité «Amie des papas» de Payerne. DR

«C’était mon premier enfant et je n’avais aucune idée à quoi m’attendre. L’équipe m’a admirablement accueilli et j’ai pu passer les trois premières nuits aux côtés de mon épouse Selvete et de ma fille Aryana Kali.» Habitant de Corcelles-près-Payerne, Jérémy Prudent est l’un des premiers Broyards à avoir bénéficié de la nouvelle philosophie de la maternité de l’Hôpital intercantonal de la Broye (HIB). En fonction de l’occupation des services, les nouveaux pères peuvent y passer la nuit dans un lit d’appoint. Comme d’autres, cette mesure a permis à la maternité de Payerne d’être récemment labellisée «Amie des papas». Une première en Suisse!

Marque déposée des Hôpitaux de Saint-Maurice (Val-de-Marne) en France, le label ne certifie pas des pratiques, mais «valorise un projet de service visant à favoriser la présence du conjoint auprès de sa compagne», communique l’établissement, qui comptabilise plus de 600 naissances annuelles. Le service propose quinze lits dans sept chambres pour trois salles d’accouchement, dont une physiologique.

Bien-être familial

«Par le passé, ces prestations étaient un peu au bon vouloir du service. Cette prestation est désormais comprise et organisée pour intégrer les papas», présente le Dr Jacques Saillen, gynécologue obstétricien. Outre un lit supplémentaire, les papas broyards peuvent ainsi bénéficier de boissons fraîches ou chaudes pendant tout le temps du travail et de groupes de parole des pères, avant et après l’accouchement.

«La place que prend le père au moment de la naissance a un impact important sur l’avenir et le bien-être de la famille.» Dr Jacques Saillen, gynécologue à l’HIB

Un entretien avec un psychologue spécialisé peut aussi être proposé. «Les premiers jours ne sont souvent pas évidents et la place que prend le père au moment de la naissance a un impact important sur l’avenir et le bien-être de la famille», reprend le médecin. Une prochaine étape est déjà prévue avec la césarienne douce. Pour les césariennes électives, l’HIB permettra au conjoint de ne pas quitter la future mère.

Pôle pédiatrique

L’HIB renforce aussi le suivi des enfants après leur naissance en ouvrant un pôle pédiatrique sur son site d’Estavayer-le-Lac. Pour faire face à une pénurie de l’offre régionale, ce pôle ouvrira ses portes en janvier prochain, quatre jours par semaine dans un premier temps, puis cinq jours. Il sera placé sous la responsabilité médicale de la Dre Mascha Rochat, cheffe de service, et sous la coordination de la Dre Yendi Elias, pédiatre.

«Un secteur du bâtiment principal d’Estavayer a été transformé pour créer un cabinet chaleureux, avec une salle d’attente adaptée pour enfants et parents», précise Christian Aebi, chargé de communication. L’endroit proposera des consultations ambulatoires, mais aussi en physiothérapie, ergothérapie et diététique. Des pédopsychiatres et assistantes médicales y seront également affectés.

