Municipalité de Vevey – La matheuse devenue le visage d’un PS en reconstruction Instit et militante féministe, Laurie Willommet a la politique dans le sang. Elle est appelée à incarner le renouveau de la section. Une responsabilité qui ne lui fait pas peur. Karim Di Matteo

Laurie Willommet veut incarner le nouveau PS Vevey. Vanessa Cardoso

Quand elle a entendu dire en cours de campagne que certains militants de droite la qualifiaient de «midinette en minijupe», Laurie Willommet a réagi comme à son habitude: «Je ne l’ai plus lâchée après ça», lance la militante féministe de 29 ans qui cite parmi ses inspirations Ada Marra, Géraldine Savary et Alexandria Ocasio-Cortez, la plus jeune parlementaire jamais élue au Congrès des États-Unis.

Elle aime ça prendre le contre-pied, être là où on ne l’attend pas, déranger quand il faut. «J’ai toujours été une matheuse. Quand je me suis retrouvée à la finale mondiale à Paris en 2005, je détonnais la moindre avec mon look de skateuse rebelle au milieu de ces intellos du monde entier.»