Une maturité gymnasiale devrait durer à l’avenir au moins quatre ans. Le Conseil fédéral a mis en consultation mercredi une révision de l’ordonnance correspondante.

Au cours des deux dernières décennies, le système éducatif s’est profondément modifié, rappelle le gouvernement dans un communiqué. Les textes régissant la maturité gymnasiale doivent être actualisés pour pérenniser sa qualité. Il s’agit avant tout de garantir l’accès sans examen aux hautes écoles universitaires et pédagogiques.

Quelques nouveautés sont prévues. La durée minimale d’une maturité gymnasiale sera de quatre ans pour toutes les filières. Les compétences spécifiques de base et en mathématiques seront renforcées. Le choix des disciplines fondamentales, comme l’économie et le droit ou l’informatique, et des disciplines spécifiques sera étendu. Et les échanges et la mobilité promus.