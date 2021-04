Haras national d’Avenches – La Mecque du cheval passe le cap des 100 cigognes Pour la première fois depuis la création de la station de cigognes en 1967, plus de 100 individus se sont installés dans les nids broyards. Sébastien Galliker

«On n’arrive pas encore à voir les petits, mais ça ne saurait tarder. Les premiers œufs ont éclos ces derniers jours, car on voit les parents les nourrir», confiait Hansruedi Zurkinden, vendredi dernier. Jean-Paul Guinnard)

«On n’arrive pas encore à voir les petits, mais ça ne saurait tarder. Les premiers œufs ont éclos ces derniers jours, car on voit les parents les nourrir.» Télescope en main, Hansruedi Zurkinden observe la bonne cinquantaine de nids de la plus grosse colonie de cigognes en Suisse romande. Et ce vendredi de printemps, le «papa» des volatiles du haras national d’Avenches a le sourire, grâce à une affluence historique. Alors que le cap des 50 avait été franchi en 2016, plus de 100 cigognes sont désormais recensées. Et le gracile symbole de fécondité attire autant les visiteurs sur le site que les chevaux qui font sa renommée.