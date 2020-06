Les sportifs et leurs trophées – La médaille d’or au placard, dans un coffre ou en vitrine Ils sont champions olympiques ou sont montés sur un podium mondial. L’exploit de leur vie est symbolisé par une médaille de 6 cm de diamètre, qu’ils ont choisi de mettre en valeur ou non. Pierre-Alain Schlosser

Photo d’illustration. Piqsels

Il y a la joie de terminer une épreuve en vainqueur. L’honneur de monter sur le podium et d’entendre l’hymne national. Et il y a ce souvenir qui orne la poitrine des champions et de leurs dauphins. Des émotions intenses pour tout sportif consacré. Le relâchement après tant d’heures investies dans l’ombre. Il a fallu des mois et des années de doutes, de blessures et d’espoirs pour forger ce métal si précieux à leurs yeux. Mais qu’ont fait les sportifs de cette médaille qui symbolise souvent l’aboutissement de leur carrière?