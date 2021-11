Éditorial - La médaille d’or du boycott de pacotille

Il y a des petites phrases qui énervent dès qu’on les lit le matin. Parce qu’elles suintent l’hypocrisie avant même qu’elles ne sortent de la bouche de celle ou celui qui les prononce. Joe Biden veut donc un «boycott diplomatique» des prochains Jeux olympiques de Pékin parce que la Chine ne respecte pas les droits humains. Une «révélation», une «illumination» de taille de la part du président américain.

Une vérité aussi, bien sûr, mais qui masque plutôt son désarroi, comme celui de son prédécesseur, à ne pas pouvoir réduire le déficit commercial de son pays avec son concurrent asiatique. Après des années de «guerre» économique, cet indicateur a même bondi depuis le début de l’année.

Notamment parce que la reprise dite «post-Covid» a conduit les entreprises américaines à importer massivement des produits chinois. L’inverse n’étant pas forcément vrai. Et que la hausse des droits de douane étasuniens censée décourager ces importations depuis l’Empire du Milieu n’a finalement fait que renchérir le coût du produit fini pour le consommateur.

«Le poids du verbe, aussi haut qu’inutile.»

Il ne reste donc que le poids du verbe aussi haut qu’inutile. Surtout lorsque, contrairement au boycott sportif de Moscou (1980) en pleine guerre froide, on laisse tout de même les athlètes américains participer aux Olympiades devant des tribunes privées de spectateurs étrangers.

Continuons à tirer le fil diplomatico-sportif. Pour savoir si les États-Unis iront plus tard au Qatar participer à la prochaine Coupe du monde de football, il faudra être encore patient. L’équipe est encore embarquée dans des qualifications qui ne livreront pas leur verdict avant ce printemps.

Mais on doute fort que Joe Biden réclame alors un «boycott diplomatique» contre la presqu’île du golfe Persique. Parce que les droits de la femme, des étrangers morts sur les chantiers et de l’écologie sacrifiée sur l’autel de stades climatisés pèsent certainement moins que cette même fameuse balance commerciale.

Washington est de loin le premier exportateur mondial vers Doha. Des avions, des machines électriques, des engins, des véhicules, des armes et des munitions. Et des équipements pour l’industrie pétrolière et gazière qatarie. Une médaille d’or pour la realpolitik.

