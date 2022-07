Tournage à Lausanne – La médecine intégrative du CHUV en vedette sur France 2 Le 19 juillet, l’émission «Les pouvoirs extraordinaires du corps humain» mettra à l’honneur le novateur centre des médecines complémentaires de l’hôpital universitaire. Romaric Haddou

Michel Cymès et Adriana Karembeu (sur les chaises bleues) ont longuement interrogé la professeure Chantal Berna Renella (de dos) sur les spécialités du centre de médecine intégrative et complémentaire. 2021 CHUV | CLEMENT REMI

C’est la seule structure de ce type en Europe francophone. Le centre de médecine intégrative et complémentaire (CEMIC) du CHUV, une part du service d’anesthésiologie, attire les regards et les caméras. Le pôle de compétences sera prochainement mis à l’honneur dans l’émission «Les pouvoirs extraordinaires du corps humain» animée par Michel Cymès et Adriana Karembeu. La diffusion est prévue le mardi 19 juillet à 21 h sur France 2.