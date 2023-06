Depuis de nombreuses années, la séparation de couple avec enfant/s représente un enjeu important pour notre société. Les différents professionnels, avocats, juges, psychologues, pédopsychiatres, enseignants, pédiatres, etc., constatent que le monde judiciaire ne peut offrir que des réponses juridiques aux demandes des adultes et des enfants concernés.

Certes, les juges appliquent les normes légales avec humanité, sans toutefois permettre aux membres de la famille de se sentir vraiment reconnus et soutenus dans ce parcours fait de chagrin, de colère et de souffrances. Cet écueil inévitable fait le lit des procédures délétères sans fin qui laissent les familles et leurs enfants épuisés et en grand désarroi.

«L’intervention précoce de médiateurs familiaux permet aux parents de trouver un espace de paroles sécurisé.»

Le Tribunal cantonal vaudois souhaite affiner la réponse des tribunaux aux besoins des familles et propose un projet pilote de «consensus parental» qui a débuté dans l’Est vaudois le 1er janvier 2023. Ce dernier s’articule autour d’une collaboration accrue entre les tribunaux, la DGEJ, les médiateurs familiaux, les spécialistes psychosociaux et les diverses structures offrant un soutien aux familles.

La procédure judiciaire a été adaptée pour permettre aux couples d’être plus rapidement pris en charge et de bénéficier de mesures d’accompagnement adaptées. Il est proposé notamment aux conjoints de participer à 5 heures de médiation familiale dans un délai court. En effet, il s’avère que l’intervention précoce de médiateurs familiaux (professionnels spécialement formés) permet aux parents de trouver un espace de paroles sécurisé qui facilite la compréhension des enjeux principaux de leur séparation. Ainsi ils évitent l’escalade des échanges acerbes entre eux.

Ces interventions en tout début de procédure favorisent un dialogue constructif entre les parents, de telle manière que leurs enfants restent en dehors des reproches mutuels, ce qui leur permet de grandir en conservant des liens d’affection solides avec tous les membres significatifs des deux familles. Ces interventions précoces ont un effet préventif.

Respect mutuel

Certes la médiation familiale n’est pas la solution miracle et n’est pas adaptée à toutes les situations. Cela exige des adultes de faire preuve d’une réelle capacité de respect mutuel et de démontrer une volonté affirmée de conserver un projet de parentalité partagée qui tient compte des besoins et des moyens de chaque adulte et enfant. La médiation familiale est une démarche qui sort de la logique des procédures habituelles et propose une nouvelle manière d’être parent-séparé qui respecte les besoins des enfants.

La solidarité entre les parents peut s’organiser au-delà du divorce. Une révolution dans la notion de famille où chacun conserve son rôle et sa place. Un réel défi pour la construction de notre société de demain.



Anne Vachoux Présidente de l'Association vaudoise de médiation familiale

