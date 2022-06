Samedi, le 18 juin 2022, c’est la Journée mondiale de la médiation. On n’aura jamais autant parlé de médiation que ces derniers mois. Dans le monde, une médiation internationale sous l’égide de la Turquie entre l’Ukraine et la Russie est en cours, en vue de trouver une issue à cette effroyable guerre.

En Suisse, le Conseil national vient de déposer une motion au Conseil fédéral demandant que le modèle de consensus familial valaisan devienne obligatoire dans tout le pays, avec la création de tribunaux de la famille. Ce modèle, mis en place dans le canton du Valais depuis bientôt deux ans, exhorte les parents qui se séparent à rencontrer un médiateur ou une médiatrice avant de saisir le tribunal, afin de trouver un accord sur les aspects financiers et la garde des enfants.

«Le recours à la médiation dans le domaine professionnel et privé représente un réel enjeu de santé publique.»

Dès le début 2023, dans le Chablais vaudois, ce système va être testé dans les situations de séparation à hauts conflits, afin de préserver les enfants. Dans ce contexte, les médiatrices et médiateurs familiaux et d’autres spécialistes vont aider ces familles en souffrance à retrouver une communication et une coparentalité apaisée.

Dans le cadre professionnel, une récente étude de l’assurance maladie SWICA a démontré que 57% des absences pour cause psychique étaient dues à des conflits sur le lieu de travail. Ces absences duraient en moyenne 219 jours et étaient dans 95% des cas à temps plein. Sans intervention, ces conflits peuvent entraîner des coûts financiers et des dégâts d’image importants pour les entreprises concernées. La mise en place d’un dispositif de prévention et gestion des conflits permet une diminution notable des risques psychosociaux. Le recours à la médiation dans le domaine professionnel et privé représente donc un réel enjeu de santé publique.

En cette Journée mondiale de la médiation, nous, les médiateurs et médiatrices du canton de Vaud, demandons à nos autorités politiques de mettre à disposition des citoyens des moyens financiers pour favoriser l’accès à la médiation, dans le cadre d’une procédure judiciaire ou en dehors de celle-ci quel que soit le genre de conflit.

Pas de barrière financière

Tous les types de médiation, que ce soit en entreprise, au sein des collectivités publiques, dans le domaine familial (médiation en cas de divorce, médiation parents-enfants, médiation des seniors), de voisinage ou dans le domaine environnemental, devraient pouvoir bénéficier d’un soutien financier étatique. L’argent ne devrait pas être une barrière insurmontable pour accéder à ce mode alternatif de résolution des conflits qui permet de retrouver un vivre ensemble apaisé.

C’est notamment pour cette raison que la Plateforme vaudoise pour la promotion de la médiation a été créée par des médiatrices et médiateurs qui s’engagent à tout mettre en œuvre pour que la médiation trouve sa place dans la vie des habitant∙e∙s et des collaborateurs et collaboratrices des entreprises du canton.

Patricia Bally Afficher plus Juriste et médiatrice FSM/ASMF

