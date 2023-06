Concours – La meilleure flûte est à Vallorbe Le premier Mondial de la flûte a sacré Anthony Coudray, de l’enKA, à Vallorbe. Cécile Collet

Anthony Coudray, champion du monde, entouré de Luca Cossettini (à g.) et Christian Boillat. DR

Après le chasselas et le pâté vaudois, il fallait bien porter la flûte au sel aux nues pour que l’apéro soit parfait. C’est chose faite. La première édition du Mondial de la flûte a eu lieu le 17 juin à Tolochenaz, en partenariat avec la Cave de La Côte, et tient son champion du monde. Il s’agit d’Anthony Coudray, de l’enKA, à Vallorbe. Il conservera son trophée jusqu’en 2025, le concours étant biennal.

Le champion a deux dauphins, médaillés d’or: Luca Cossettini, de la boulangerie Chez Séverine et Luca, à Lausanne, et le confiseur Christian Boillat, à Saint-Prex. En tout, 53 participants avaient soumis leurs bâtonnets salés et beurrés (seules les flûtes nature étaient admises), dont un Bourguignon, un Suisse alémanique et un Tessinois. Les autres étaient Romands et principalement Vaudois (30).

