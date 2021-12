Interview de Bryan Balsiger – «La meilleure manière de les remercier est de gagner» Bryan Balsiger est l’étoile montante de l’équitation helvétique. Le Neuchâtelois, qui a participé à ses premiers JO l’été dernier à Tokyo, s’épanouit dans un environnement où les rôles d’athlète et de fils s’entremêlent. Rencontre à quelques jours du CHI de Genève, où il entend briller. Rebecca Garcia Corcelles-Cormondrèche

Bryan Balsiger a de l’ambition. C’est entouré de ses proches qu’il entend concrétiser son rêve olympique. DAVID MARCHON /MAVU

Son destin semblait tout tracé. Bryan a commencé à monter à l’âge de 5 ans. Non pas pour lui, mais pour suivre les traces de ses parents – Patricia et Thomas – et de son frère aîné Ken. Dans son écurie à Corcelles-Cormondrèche (NE), le cavalier de 24 ans admet s’être pris au jeu, au point de rêver, aujourd’hui, à une médaille olympique.