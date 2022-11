Vin et tourisme – La meilleure offre œnotouristique suisse est vaudoise La Vigne - Swiss Wine Therapy a été désignée par le jury international des Great Wine Capitals réuni à Mendoza. Cécile Collet

La Vigne - Swiss Wine Therapy, en Lavaux. SUISSE TOURISME

Et la meilleure offre œnotouristique 2022 de Suisse est… vaudoise! La Vigne - Swiss Wine Therapy a remporté un Global Best of Wine Tourism Award lors de l’Assemblée générale des Great Wine Capitals (GWC) qui s’est tenue le 3 novembre à Mendoza (Argentine).

Le réseau international des Great Wine Capitals (GWC) regroupe les plus grandes capitales mondiales du vin et de l’œnotourisme, dont Lausanne et ses environs. Les autres membres du réseau sont San Francisco, Bordeaux, Mainz, Bilbao, Valparaiso, Verona, Adélaïde, Cape Town, Porto et Mendoza. Un jury international désigne chaque année la meilleure offre de chacune de ces onze capitales.

Du 7 au 21 novembre, le public peut voter pour son candidat favori pour le People’s Choice Award sur www.greatwinecapitals.com. En 2021, la Cave Adrian & Diego Mathier à Salgesch et l’offre Wine & Boat de Léman Dégustation (membre de Vaud Œnotourisme) avaient remporté respectivement les catégories Services & Organisation et Découverte & Innovation.

À Lausanne en 2023

Une fois par année, l’Assemblée générale des Great Wine Capitals a lieu dans l’une des villes du réseau. En 2023, c’est Lausanne qui l’accueillera du 22 au 26 octobre. Par voie de communiqué, Steeve Pasche, directeur de Lausanne Tourisme, s’est réjoui d’accueillir les capitales mondiales du vin en 2023. «C’est une occasion unique de présenter sur site les nombreuses pépites vitivinicoles suisses et de démontrer que notre pays a sa place sur la carte mondiale des destinations oenotouristiques et de vin de prestige.»

