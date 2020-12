Patrimoine nautique – Le Léman reverra naviguer la mythique chaloupe Plus de 2000 heures de travail vont être nécessaires à Jean-Philippe Mayerat et ses collègues pour reproduire une embarcation de la fin du XIXe siècle. Un projet rendu possible grâce à l’association «Chaloupe à Vapeur». Marine Dupasquier

C’est le dernier grand chantier de Jean-Philippe Mayerat, alias «Mayu», constructeur de bateaux. Christian Brun

Sur les eaux du Léman naviguaient autrefois une cinquantaine de chaloupes à vapeur. Mais ces pittoresques embarcations de plaisance, apanage des plus aisés, ont presque toutes disparu avec le temps. La faute au moteur à explosion, démocratisé à partir du début de XXe siècle et mal adapté à la forme caractéristique des chaloupes. Celles-ci auraient bien pu être radiées de la mémoire collective par les bateaux motorisés – bien plus rapides et faciles d’utilisation – si le Rollois Jean-Philippe Mayerat – dit Mayu - n’avait pas décidé de s’y mêler.

«Les bateaux anciens sont porteurs de rêves et les gens ont beaucoup de bienveillance par rapport à tout ça.» Jean-Philippe Mayerat – dit Mayu.