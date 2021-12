Sports d’intérieur et Covid – La menace d’annulation plane sur les championnats amateurs

La saison des sports d’intérieur s’est-elle terminée le week-end dernier, chez les amateurs de plus de 16 ans? Dirigeants et athlètes de tout le pays redoutent cette issue aux conséquences socioéconomiques catastrophiques.

Vendredi, le Conseil fédéral a annoncé des décisions strictes, liées au Covid et au variant Omicron. Celles-ci pourraient même mener à une troisième annulation consécutive de certains championnats non professionnels. La mesure dite 2G+ devient un casse-tête pour les dirigeants des fédérations. Il faudra non seulement être vacciné ou guéri, mais en plus être porteur d’un test PCR négatif pour être autorisé à jouer.