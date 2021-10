Enfants et ados en surpoids – La menace de l’obésité pèse sur les jeunes vaudois

Le nombre d’enfants et ados en surcharge pondérale demeure élevé selon une étude nationale récente. Dans le canton de Vaud, des mesures ciblées visant les populations les plus à risque semblent peiner à s’imposer.

Il veut bien qu’on l’appelle Bray*, comme le catcheur Bray Wyatt, parce que c’est ce qu’il fera quand il sera grand. Pour le moment, il a 8 ans et de la personnalité à revendre. «Attendez, je fais une pause publicité!» dit-il en prenant un air d’adulte qui boit l’eau à la bouteille.

L’année passée, en raison du Covid, Bray n’a pas assez bougé. «Quand j’ai revu mes copains, ils avaient tous un ventre plat… Moi pas, j’ai comme un gros ballon!»

Pour lutter contre ses quelques kilos de trop, il a décidé de faire plus de sport. «Je viens de commencer le foot et je vais deux fois par semaine à la piscine. J’adore flotter dans l’eau, je me sens léger. Parfois, les autres me regardent, je n’aime pas trop ça. Alors je les fais rigoler en faisant «glouglou» avec mon ventre», plaisante-t-il en bougeant son abdomen.