Arrestations et perquisitions – La menace islamiste reste élevée sur Vaud et Genève Un binational suisse macédonien et un citoyen kosovar ont été arrêtés. Planifiaient-ils un attentat? Arthur Grosjean

Les prévenus seront interrogés dans les bureaux du Ministère public de la Confédération à Berne. (KEYSTONE/Anthony Anex) KEYSTONE

La menace islamiste paraît loin et obsolète. Finis les attentats meurtriers spectaculaires en Europe à l’instar du Bataclan en France. L’opinion publique a tourné la page et se focalise désormais sur de nouveaux dangers: les risques épidémiques ou la menace nucléaire issue de la guerre entre l’Ukraine et la Russie.