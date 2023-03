Essai – La Mercedes AMG EQE 43 conjugue confort et performances Cette élégante berline électrique est dotée de deux moteurs cumulant 476 ch et d’une autonomie estimée à plus de 400 kilomètres. Cathy Macherel

La ligne élégante de la berline électrique Mercedes AMG EQE 43. MERCEDES-BENZ

Mercedes poursuit le développement de véhicules 100% électriques sous les initiales EQ suivies du niveau du modèle, C, E ou S. Montons à bord d’une EQE préparée par AMG qui décline cette élégante berline en deux versions, 43 et 53. Cet essai concerne la première, dotée d’une batterie de 90,56 kWh et offrant une puissance de 476 ch.