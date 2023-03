Drame de Montreux – La mère et sa jumelle étaient les personnalités dominantes de la famille La justice vaudoise s’apprête à clore le dossier et conclut à un suicide collectif prémédité. Le seul membre de la famille ayant survécu est remis de ses blessures. ATS/COMM

EPA/CYRIL ZINGARO

Le Ministère public a rendu un avis de prochaine clôture dans l’affaire de la famille ayant sauté du balcon de son appartement le 24 mars 2022 à Montreux (VD). L’instruction pénale conclut au suicide collectif prémédité. Le jeune survivant est remis de ses blessures.

Le procureur en charge du dossier a rendu un avis de prochaine clôture le 20 mars dernier, a communiqué mardi la police cantonale vaudoise. Il s’agit d’une étape préalable au prononcé d’une ordonnance de classement.

Les investigations ont porté sur les examens de médecine légale, la perquisition de l’appartement et de la voiture de la famille, de même que du domicile de la sœur jumelle de l’épouse, l’étude des données numériques contenues dans les appareils de la famille, ainsi que les images d’une caméra de surveillance du Casino de Montreux. Plusieurs témoins ont été auditionnés parmi le voisinage, les collègues et la famille vivant à l’étranger.

Père effacé

Concernant la dynamique familiale, l’enquête révèle que la mère et sa sœur présentaient des personnalités dominantes et possessives, contrastant avec un père effacé. Très contrôlantes, elles exerçaient une forte emprise sur les enfants et les maintenaient dans la croyance d’un monde qui leur était hostile, précise également le communiqué.

Les éléments recueillis par les enquêteurs de la police cantonale ont permis d’établir que cette famille de cinq personnes – le père, la mère, sa sœur jumelle et les deux enfants mineurs – vivait en autarcie, ne sortant que très rarement à l’exception de la sœur jumelle qui se rendait à son travail, et n’avait noué aucun lien particulier avec des tiers. Les enfants étaient scolarisés à domicile et n’avaient pour ainsi dire aucun contact extérieur. La famille suivait une doctrine survivaliste et complotiste.

De grandes réserves de nourriture, vêtements, médicaments et produits d’hygiène ont été retrouvés dans les deux appartements, de même que des livres et des documents numériques mis à jour par les investigations policières. Le COVID et le déclenchement de la guerre en Ukraine semblaient avoir également affecté les membres de la famille. Ceux-ci faisaient montre d’une grande défiance envers tout ce que représentait l’État, notamment l’école et la police.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.