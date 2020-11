Événement – La messe de Noël des Morgiens sera célébrée en Eurovision L’église de la Longeraie sera en vedette sur des millions de téléviseurs des pays du Vieux-Continent. Les deux abbés se préparent depuis plusieurs semaines. Sarah Rempe

L’abbé Charlemagne et Jean Burin des Roziers (à droite) concélébreront la messe de Noël diffusée en Eurovision. Sébastien Bovy

Célébrer la messe de la nativité, celle qu’on voit à la télévision avant l’arrivée de la famille et des proches? Jean Burin des Roziers, prêtre de la paroisse de Morges, se souvient précisément du moment où il a appris la nouvelle. «C’était un peu avant l’été. Sur le coup, on ne réfléchit pas tellement si on est d’accord ou pas, car c’est un vrai cadeau qu’on nous fait, mais on se demande plutôt à quel endroit la messe va se dérouler.»

Pour comprendre pourquoi Morges a été désignée pour être l’hôte d’une célébration si importante dans la religion catholique, il faut dézoomer un peu et chercher l’explication du côté de Cath-info et son directeur Bernard Litzler. «Nous nous occupons de tout le secteur des «offices religieux» catholique pour la RTS, explique-t-il. Dans ce cadre, nous faisons partie d’un accord entre plusieurs pays européens qui, à tour de rôle, diffusent l’une des grandes messes de l’année sur le circuit européen.»

France, Belgique, Pays-Bas, Irlande et donc Suisse sont au cœur de cette entente internationale qui permettra à près de 700’000 téléspectateurs (sans doute plus au vu des restrictions sanitaires) de partager la célébration de Noël à la Longeraie.

Choix de la dynamique

La RTS ayant hérité du 25 décembre lors de la distribution, il restait à désigner la paroisse qui pourrait accueillir et organiser cet événement hors du commun. «Nous changeons de canton chaque année, relève Bernard Litzler. Et dans la mesure du possible nous varions également les régions. Après des incursions en terres vaudoises à Echallens en 2007 puis à Vevey en 2013, venir sur La Côte était une bonne idée.»

Afin de choisir au mieux l’hôte de l’aventure, Bernard Litzler a l’habitude de se tourner vers les autorités religieuses du canton afin de se faire conseiller au mieux. En l’occurrence Christophe Godel, vicaire épiscopal, a proposé la paroisse morgienne. «Notre unité pastorale est dynamique et le groupe de jeunes qui anime les célébrations dans la région est très actif», précise Jean Burin des Roziers. Une énergie qui a plu au directeur de Cath-Info qui, après une visite de plusieurs églises en compagnie du réalisateur de la RTS, s’est décidé pour celle de la Longeraie.

«C’est un gros travail, mais l’essentiel sera de pouvoir partager cette fête avec tous nos paroissiens, comme d’habitude.» Jean Burin des Roziers, prêtre

Il faut dire qu’une messe filmée – d’autant plus lorsqu’elle est diffusée en Eurovision – demande un gros travail technique. Un semi-remorque, une quinzaine de techniciens, cinq caméras mobiles ainsi qu’un effort sur le son et la lumière sont indispensables à son bon déroulement.

Travail titanesque

En outre des questions techniques, le contenu de la célébration se prépare plusieurs mois à l’avance. «À l’équivalence d’un film de cinéma, nous créons un script dans lequel tout est notifié, explique Bernard Litzler. Les textes, les chants, les déplacements et leur durée sont consignés dans ce document qui est ensuite transmis à nos collègues des autres pays qui se chargent de le traduire afin de pouvoir commenter la messe en direct.»

Ainsi, pas question de modifier quoi que ce soit sans le communiquer, au risque de créer un décalage entre son et image. «C’est un gros travail et nous aurons plusieurs répétitions afin que tout soit fluide. Mais l’essentiel sera de pouvoir partager cette fête avec tous nos paroissiens, comme d’habitude, ils seront simplement un peu plus nombreux et plus éloignés cette année», conclut Jean Burin des Roziers en souriant.