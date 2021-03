Ski alpin – La météo chamboule encore le programme Le brouillard menace la tenue des deux super-G prévus jeudi à Lenzerheide. Une décision va tomber vers 9h30. Sylvain Bolt

Les organisateurs des finales de Coupe du monde ont des soucis avec la météo. AFP

Après l’annulation des deux descentes mercredi, les départs des super-G prévus jeudi à Lenzerheide (9h30 pour les femmes et 11h pour les hommes) sont repoussés. Une prochaine décision devrait tomber à 9h30.

La neige est tombée en quantités plus fortes qu’attendu et le brouillard s’est installé sur la piste Silvano Beltrametti à Lenzerheide. Une éventuelle annulation de ces deux autres épreuves ne ferait pas l’affaire de Lara Gut-Behrami et Marco Odermatt dans l’optique du classement général de la Coupe du monde.