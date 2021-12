30 km/h de nuit à Lausanne – La météo fait planter les indicateurs de vitesse

Les panneaux lumineux qui bordent les routes lausannoises fonctionnent à l’énergie solaire. À cause du mauvais temps, ils sont parfois illisibles.

Pour les automobilistes qui traversent Lausanne, ils font désormais partie du paysage. Depuis l’introduction de la limitation à 30 km/h de nuit sur la majorité du réseau routier en ville, des panneaux lumineux sermonnent ou félicitent les voitures en fonction de leur vitesse. Celle-ci s’affiche au passage du véhicule et, s’il y a dépassement, un «smiley» boudeur les rappelle à l’ordre. Mais depuis quelques jours, plusieurs de ces panneaux connaissent des ratés, se figent ou se brouillent, au point d’être illisibles dans certains cas.

Le Service des routes et de la mobilité confirme le phénomène, qui dure depuis deux semaines. Son chef, Patrick Etournaud, explique: «La Ville de Lausanne a fait le choix, pour des raisons écologiques, d’une solution solaire pour la recharge de ses indicateurs de vitesse partout où cela était possible. Cette solution a été mise à l’épreuve des conditions météo de ces derniers jours et certains panneaux dans des lieux moins ensoleillés n’ont malheureusement pas fonctionné correctement.»