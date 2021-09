Une palette de mesures – La méthode interdisciplinaire École, santé, social, sécurité: le gouvernement décline sa politique de la drogue en plusieurs facettes. Quelques exemples. Jérôme Cachin

Des plants de cannabis. Lucia Hunziker/Tamedia

École En 2008, le député Haury faisait passer une motion pour que l’école détecte les élèves ayant fumé du cannabis. Aujourd’hui, le Conseil d’État propose de classer cette motion, sinon il s’agirait de pincer un élève qui a fumé en dehors du temps scolaire.

«Le Conseil d’État constate que l’intention de la motion a été atteinte», précise pourtant la ministre Cesla Amarelle. Le repérage précoce et la prise en charge des élèves consommateurs de drogue font partie du dispositif développé dans la moitié des écoles. En outre, une unité spécialisée du CHUV en a la mission.

Espace de consommation Le «local d’injection» de Lausanne offre une prestation «centrale dans la réduction des risques et d’aide à la survie» et il doit être cofinancé et copiloté par le Canton, dit le Conseil d’État. Pas moins de quatre consommateurs sur dix qui s’y rendent ne sont pas Lausannois.