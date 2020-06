Europe – La migration illégale a rebondi en mai L’agence européenne de contrôle des frontières a annoncé ce lundi que le nombre de migrants en situation irrégulière avait augmenté au mois de mai après une forte baisse enregistrée le mois précédent en raison de la pandémie du coronavirus.

Le nombre total de passages frontaliers illégaux en Europe a été estimé à 4300 en mai par Frontex. AFP

Le nombre de passages frontaliers illégaux détectés sur les principales routes migratoires européennes a rebondi en mai par rapport au creux record du mois précédent dû à la pandémie, a annoncé lundi Frontex.

Le nombre total de passages frontaliers illégaux est estimé à 4300 en mai et à 31’600 sur les cinq premiers mois de 2020, soit 6% de moins qu’à la même période l’année dernière, a indiqué l’agence européenne de contrôle des frontières dans un communiqué.

En avril, le nombre de passages détectés avait diminué de 85% par rapport au mois précédent pour atteindre environ 900, soit le chiffre le plus bas depuis que Frontex a commencé à collecter des données sur les frontières en 2009. Selon l’agence, cette baisse record est principalement due à la pandémie du coronavirus.

La Méditerranée orientale est redevenue la route migratoire la plus active vers l’Europe avec 1250 détections de passages frontaliers illégaux en mai, soit huit fois plus qu’en avril, précise Frontex. De janvier à mai, près de 12’700 passages frontaliers illégaux, principalement des Afghans, ont été détectés sur cette route, soit 28% de moins qu’il y a un an.

Migrants en situation irrégulière

En Méditerranée centrale, le nombre de migrants en situation irrégulière a augmenté en mai de 40% par rapport au mois précédent pour atteindre un millier. Sur les cinq premiers mois, le nombre de passage a dépassé 5500, soit près de trois fois plus qu’au cours de la même période de 2019. La route était prise principalement par des ressortissants du Bangladesh, du Soudan et de la Côte d'Ivoire.

Le nombre de migrants arrivant en Europe par la route de la Méditerranée occidentale en mai a presque quadruplé par rapport à avril, passant à plus de 650. Sur les cinq premiers mois de l’année, le nombre de migrants s’y est élevé à plus de 3700, soit moins de la moitié par rapport à l’année précédente. Près de la moitié des migrants étaient d’origine algérienne.

Dans les Balkans occidentaux, plus de 900 passages frontaliers illégaux ont été enregistrés en mai, soit dix fois le nombre détecté en avril. Au cours des cinq premiers mois de 2020, le nombre total de migrants sur cette route a augmenté de 50% par rapport à la même période de l’année dernière, à plus de 6900.

( ATS/NXP )