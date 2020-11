Art sacré – La minutieuse reconstruction de la Grande châsse a débuté Entièrement restauré au cours des trois dernières années, le reliquaire contenant les restes de saint Maurice est en cours de remontage. Le point sur les découvertes. David Genillard

L’équipe de conservateurs-restaurateurs en charge du trésor de l’abbaye – ici Romain Jeanneret – a entamé la reconstruction de la Grande châsse le 29 octobre. Laurent de Senarclens/24 heures Indépendant Les trois ans de travaux ont permis de redonner au reliquaire son éclat initial. Laurent de Senarclens/24 heures Indépendant Les analyses du bois ont montré que ce reliquaire a été fabriqué à partir de deux mélèzes abattus entre la fin du XIIe et le milieu du XIIIe siècle au plus tard. Ce constat a permis d’invalider l’hypothèse d’une fabrication au XVIIe siècle, longtemps privilégiée. Chantal Dervey/24 heures – Archives 1 / 11



Le premier clou a été planté le 29 octobre au cours d’une cérémonie présidée par l’abbé de Saint-Maurice Jean Scarcella: totalement mise à nu, la Grande châsse de l’abbaye de Saint-Maurice retrouve lentement son aspect initial, au terme de la première grande restauration de son histoire.

Ce travail commencé en 2017 a permis de redonner au reliquaire de son éclat et donc de lui rendre sa portée spirituelle: «Cette châsse est toujours utilisée par le collège des chanoines dans la liturgie et elle est emmenée en procession à la Saint-Maurice (ndlr: le 22 septembre), explique Pierre Alain Mariaux, professeur d’histoire de l’art médiéval à l’Université de Neuchâtel et conservateur du trésor de l’abbaye. L’argent doré qui la décore a pour fonction de capter la lumière. Mais avec les années, ce matériau s’est terni naturellement.»