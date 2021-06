Un élu Vert’libéral s’inquiète – «La mise à l’écart du chef des services secrets est un gâchis» Le départ surprise de Jean-Philippe Gaudin fait craindre au conseiller national François Pointet un trou pour la sécurité nationale. Interview. Arthur Grosjean , Berne

Il y avait de l’eau dans le gaz entre Jean-Philippe Gaudin, chef du Service de renseignement de la Confédération, et sa ministre de tutelle, Viola Amherd. KEYSTONE/Peter Klaunzer

Servir et disparaître. Jean-Philippe Gaudin, haut gradé de l’armée et encore chef des services secrets pour quelques semaines, ne s’est pas épanché sur sa mise à l’écart plutôt musclée opérée par Viola Amherd en mai. Mais l’affaire inquiète certains élus, comme le conseiller national François Pointet (PVL/VD). Sergent, docteur en mathématiques et membre de la Commission de politique de sécurité, il a interpellé le Conseil fédéral à ce sujet. Il craint des répercussions pour la sécurité nationale. Interview.

Pourquoi redoutez-vous le départ de Jean-Philippe Gaudin? J’ai peur que le Service de renseignement de la Confédération (SRC) retombe dans un cocon administratif et qu’il soit moins connecté aux autres services de renseignement étrangers. Jean-Philippe Gaudin a bâti un réseau de contacts qui lui a permis d’avoir du succès en échangeant des informations.