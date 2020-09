Établissements hospitaliers du Nord vaudois – «La mission du site de Saint-Loup sera revue» Les besoins de centralisation des forces sur le site d’Yverdon pour cause de Covid-19 ont nécessité la mise en place d’un transfert d’activités temporaire. Mais ce déménagement des soins aigus est prévu de manière définitive par la direction à l’horizon 2025-2026. Frédéric Ravussin

Directeur médical des EHNV, le D r Julien Ombelli tire le bilan de la fermeture du bloc opératoire de l’Hôpital de Saint-Loup pendant cinq mois. WILLIAM GAMMUTO/DR

Fermé durant près de cinq mois, le bloc opératoire de l’Hôpital de Saint-Loup a rouvert mardi. Le Dr Julien Ombelli, directeur médical des Établissements hospitaliers du Nord vaudois (EHNV) dont le site de Pompaples fait partie, revient sur cette «expérience» imposée par le Covid-19.

Qu’est- ce qui a nécessité le rapatriement de l’activité chirurgicale sur le site d’Yverdon? Quand nous avons commencé à avoir des patients intubés aux soins intensifs, nous avons senti le besoin impératif de centraliser médecins, soignants et soutien logistique sur un seul site, car nous devions créer des équipes plus larges.

La réouverture du bloc saint-lupicin mardi tombe en tout début de mois. Était-elle programmée à l’avance? On l’avait anticipée, mais elle a été réévaluée plusieurs fois en fonction de l’évolution de la pandémie. Quand la pression a diminué, nous avons reprogrammé le transfert du bloc à l’inverse tout en prenant en considération les besoins de nos collaborateurs qui n’avaient pas pu prendre de vacances. Ils devaient pouvoir récupérer du stress moral et physique engendré par cette situation exceptionnelle.

Quel bilan tirez-vous de cette expérience centralisée? Je dirais qu’il est intéressant. La situation nous a obligés à prendre des décisions que l’on n’aurait pas prises autrement. L’ensemble de notre personnel a dû et su s’adapter. Celui de Saint-Loup comme celui d’Yverdon. On a vu aussi qu’on était capables de gérer un déménagement dans un délai court, soit un peu moins de deux semaines. Et l’on a également pu constater qu’on était à même d’absorber une partie de l’activité de Saint-Loup. Pour chaque service opératoire l’activité a été diminuée d’environ 20%. La réouverture de mardi nous permet de retrouver notre pleine capacité opératoire.

Cette expérience montre-t-elle que les EHNV peuvent se passer définitivement de ce bloc? En termes de capacité, non. Nous ne pourrions plus prendre en charge tous les patients de la région et tenir les délais d’attente qui sont aujourd’hui relativement courts dans le canton.

On peut imaginer qu’au sein des équipes des craintes se sont fait sentir que cette fermeture provisoire devienne définitive, non? Nous avons travaillé en amont pour éviter cela. Nous avons parlé avec le personnel pour lui expliquer les tenants et aboutissants de ces décisions prises par l’état-major des EHNV en temps de crise en mentionnant le retour prévu de l’activité sur Saint-Loup. Comme c’est intervenu dans le contexte actuel des EHNV, qui prévoit une centralisation des soins aigus sur le site d’Yverdon à l’horizon 2025-2026, nous avons fait en sorte de bien distinguer les deux situations.

Et au sein des patients? On entend encore souvent dire que la moitié des Vaudois sont nés à Saint-Loup, ce qui évidemment accentue le lien affectif de la population avec cet hôpital. On connaît cette attache historique à Saint-Loup. Alors oui, quelques patients ont posé des questions, mais pas tant que ça. Il faut savoir que durant toute cette période, l’hôpital a continué de vivre, puisqu’une bonne partie de son activité s’est poursuivie, dont notamment le service des Urgences, celui de médecine et les consultations des médecins-chefs pour les situations qui nécessitent une prise en charge urgente.

Néanmoins, la fermeture fait partie des projets futurs des EHNV… Attention, on ne parle pas de fermeture mais de centralisation des soins aigus à Yverdon. Le plan stratégique des EHNV le prévoit, je le répète, à l’horizon 2025-2026. Nous sommes en train de développer le futur du plateau de Saint-Loup avec nos différents partenaires: les diaconesses propriétaires des lieux, les Communes, le Canton, l’Association de la région Cossonay-Aubonne-Morges et l’École d’assistant en soins et santé communautaire (ASSC).

Le site pourrait-il être condamné? Non! La mission sera revue. On aimerait en tout cas maintenir la partie ambulatoire et on réfléchit à ce que pourrait être la meilleure offre à conserver là-bas, en lien avec l’école d’ASSC.