Instruction publique – La mixité au coeur de la réforme du cycle d’orientation Le Conseil d’État estime qu’une nouvelle structure avec des classes de 9e et 10e comportant des élèves de différents niveaux permettrait un renforcement généralisé des compétences.

En abolissant les regroupements par niveau au cycle d’orientation, Genève suivrait une tendance observée dans plusieurs cantons romands. KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

Le Conseil d’État genevois veut en finir avec les regroupements par niveau au cycle d’orientation. Il propose une nouvelle structure basée sur des classes mixtes en 9e et 10e. Cette réforme, qui pourrait entrer en vigueur dès la rentrée 2022, doit être approuvée par le Grand Conseil.

«Toutes les recherches montrent que la mixité ne produit pas de nivellement vers le bas», a relevé lundi devant la presse la cheffe du Département de l’instruction publique (DIP) Anne Emery-Torracinta. Les compétences des élèves les plus faibles sont renforcées grâce à la dynamique positive de la classe.

Anne Emery-Torracinta déplore une forme de «ghettoïsation» des classes destinées aux élèves les plus faibles. (Photo d’archives) KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

Genève suivrait ainsi une tendance romande. Jura, Valais et Neuchâtel pratiquent déjà la mixité avec niveaux dans certaines disciplines. Seuls Fribourg et Vaud conservent des sections, a précisé la conseillère d’État.

Le projet de restructuration a fait l’objet d’un large travail de collaboration avec les enseignants, les parents d’élèves, les experts et les partis politiques, a souligné Anne Emery-Torracinta. Cette consultation en amont devrait faciliter le processus parlementaire.

Classes ghettos

La réforme, dont les grandes lignes avaient déjà été dévoilées en octobre 2019, était nécessaire car le système mis en place en 2011 n’a pas amené les effets escomptés. Non seulement l’orientation des élèves n’a pas été améliorée, mais surtout le système de regroupements par niveau a accentué les inégalités sociales.

L’élue socialiste a déploré une forme de «ghettoïsation» des classes destinées aux élèves les plus faibles. Autre problème: la difficulté d’organiser ces regroupements avec des effectifs toujours plus réduits. Il faut souvent déplacer les élèves d’un cycle à l’autre ce qui n’est pas souhaitable, en particulier pour ces élèves déjà fragilisés.

Maximum 18 élèves

La réforme présentée lundi vise d’abord à assurer une meilleure transition entre l’école primaire, où les classes sont hétérogènes, et le secondaire II organisé en filières distinctes. Concrètement, les élèves de 9e sont regroupés au sein d’une même classe, mais avec des niveaux différents en français et en mathématiques en fonction des compétences scolaires.

En 10e année, la mixité reste de mise. L’allemand et l’anglais s’ajoutent aux cours à niveaux. Comme actuellement, des options sont introduites en 10e. L’effectif de ces classes mixtes ne devrait pas dépasser 18 élèves. En 11e année, les élèves sont répartis en deux voies distinctes, l’une menant vers la maturité et l’autre menant vers les CFC et l’École de culture générale.

Voie rapide

Le DIP n’oublie pas les élèves ayant de très grandes facilités. La réforme propose à ces jeunes qui sont motivés et matures de suivre un parcours accéléré pour terminer le cycle en deux ans. Cela concerne environ une vingtaine d’élèves par établissement, selon Anne Emery-Torracinta.

La mise en oeuvre de cette réforme nécessite 5 millions de francs. Il faudra notamment créer une vingtaine de postes supplémentaires. Le projet prévoit aussi de former les enseignants en particulier ceux qui devront gérer différents niveaux dans une discipline.

À Genève, le cycle d’orientation a déjà été adapté une demi-douzaine de fois depuis sa création en 1964. Il était à l’origine organisé en sections. Trois établissements avaient tenté des expériences d’hétérogénéité. En 2000, un système de deux regroupements avait été introduit. La dernière réforme de 2011 était issue d’une votation populaire.

