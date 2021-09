Bilan du premier semestre - La Mobilière améliore sa rentabilité, malgré les intempéries

Abo Intempéries à Bulle (FR) D’une rare violence, la grêle a fracturé mains et poignet

Pour six élèves de Chexbres (VD), âgés de 9 et 10 ans, la course d’école s’est terminée à l’hôpital. Leurs accompagnantes ont aussi dû être prises en charge. Récit.